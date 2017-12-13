На развитие госпоисковика «Спутник» выделили еще четверть миллиарда рублей

Компания «Ростелеком» выделила на свой поисковик «Спутник» еще 260,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

Единственным исполнителем работ станет ООО «Поисковый портал "Спутник"». Деньги пойдут на то, чтобы расширить использование поисковика госкомпаниями и корпорациями и повысить стабильность его работы.

Помимо этого, «Спутник» планируется сделать более похожим на популярные Google и «Яндекс» — на его базе появятся карты, новостной агрегатор и другие приложения.

«Спутник» появился в 2014 году, «Ростелеком» вложил в поисковик не менее 20 млн долларов. Весной 2017 года посещаемость «Спутника» была мизерной — немногим более 100 тысяч переходов в месяц или менее 1% от использования поисковых систем в стране.