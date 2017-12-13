Герман Стерлигов начал продавать розги
Бизнесмен Герман Стерлигов начал продавать в своих магазинах розги. Об этом сообщается на его странице «ВКонтакте».
«У нас хорошая новость для родителей, — пишет Стерлигов. — В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого».
Бизнесмен добавляет, что от розог не будет «никакого вреда для здоровья ребенка».
«Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», — отмечает продавец.
Стерлигов позиционирует себя как православного предпринимателя. Он владеет сетью магазинов деревенских продуктов «Хлеб и соль», в которых булка хлеба стоит от 550 до 1650 рублей, а десяток яиц — 500 рублей.
В начале ноября бизнесмен выставил свою сеть на продажу, однако вскоре отказался от этой идеи и анонсировал открытие нового магазина в Москве.
Скандал вокруг магазинов Стерлигова разразился из-за табличек в витрине с запретом входить в лавку геям.
Активисты смогли добиться приостановки работы нескольких магазинов — поводом послужило то, что они работали без касс, уголка покупателя и других необходимых для продажи продовольствия атрибутов.