Герман Стерлигов начал продавать розги

Бизнесмен Герман Стерлигов начал продавать в своих магазинах розги. Об этом сообщается на его странице «ВКонтакте».

«У нас хорошая новость для родителей, — пишет Стерлигов. — В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого».

Бизнесмен добавляет, что от розог не будет «никакого вреда для здоровья ребенка».

«Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги», — отмечает продавец.

Стерлигов позиционирует себя как православного предпринимателя. Он владеет сетью магазинов деревенских продуктов «Хлеб и соль», в которых булка хлеба стоит от 550 до 1650 рублей, а десяток яиц — 500 рублей.

В начале ноября бизнесмен выставил свою сеть на продажу, однако вскоре отказался от этой идеи и анонсировал открытие нового магазина в Москве.

Скандал вокруг магазинов Стерлигова разразился из-за табличек в витрине с запретом входить в лавку геям.

Активисты смогли добиться приостановки работы нескольких магазинов — поводом послужило то, что они работали без касс, уголка покупателя и других необходимых для продажи продовольствия атрибутов.