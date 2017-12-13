Путин внес в Думу соглашение о расширении российской базы ВМФ в Сирии

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию российско-сирийское соглашение о расширении территории базы Военно-морского флота страны в сирийском порту Тартус. Карточка документа появилась на сайте парламента.

Там указано, что соглашение о расширении базы было подписано министерствами обороны Сирии и России еще 18 января в Дамаске.

Соглашение предусматривает, что на военной базе могут одновременно находиться 11 российских военных кораблей.

После ратификации Госдумой и Советом Федерации соглашение будет действовать 49 лет, а затем будет автоматически продлеваться на 25-летние периоды, «если ни одна из сторон не менее чем за один год не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о намерении прекратить его действие».