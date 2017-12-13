Московский суд отказался принять иск Кашина к ФСБ по поводу Telegram

Мещанский райсуд Москвы отказался принять к производству иск журналиста Олега Кашина к ФСБ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Иск был подан из-за требований спецслужбы к Telegram: ФСБ хотела получить ключ к переписке пользователей. За отказ мессенджера на компанию Telegram Messenger LLP был наложен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее суд отказался принять аналогичный иск журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева.

Кашин и Плющев писали в своих Telegram-каналах, что предоставление ФСБ ключей шифрования переписки затрагивает их право как журналистов «на конфиденциальное общение с источниками информации».

Между тем Facebook сегодня начал блокировать ссылки на публикации, размещенные на сервисе Telegraph (связан с Telegram, позволяет делать простую верстку и публиковать тексты и фото).

Это заметили издания The Village и Meduza. При попытке опубликовать ссылку на Facebook соцсеть удаляла ее, помечая как спам.