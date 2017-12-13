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13 декабря 2017, среда, 19:10
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13 декабря 2017, 18:06
МВД преступность

МВД предложило выплачивать деньги сообщившим о преступлении

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
pixabay.com

МВД выступило с инициативой материально поощрять граждан, которые помогают раскрыть преступление и задержать виновных. Проект соответствующего ведомственного приказа появился сегодня на государственном портале проектов нормативных актов.

Информаторы полиции смогут рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей при утверждении вознаграждения главой регионального управления МВД, замминистра сможет установить поощрение в размере до 3 млн рублей, глава МВД — свыше 3 млн.

О вознаграждении за информацию о преступлении предлагается сообщать в ориентировке на сайтах МВД, а также в СМИ.

Вознаграждение должно быть согласовано с финансово-экономическим департаментом МВД.

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