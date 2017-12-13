«Титаник» и «Крепкий орешек» стали национальным достоянием США

Национальный реестр кинофильмов США озвучил список из 25 фильмов, которые признали национальным достоянием в 2017 году. Об этом сказано а сайте Библиотеки Конгресса США.

В него вошли «Титаник» (1997), «Супермен» (1978), «Крепкий орешек» (1988), мультфильм «Дамбо» (1941), а также картина «Помни» (2000).

Все фильмы из данного списка будут храниться в Библиотеке Конгресса. Они должны быть представлять важность в культурном, историческом или эстетическом плане.

Реестр был создан в 1988 году, туда добавляют фильмы, созданные не менее 10 лет назад. На данный момент он насчитывает более 700 кинолент.