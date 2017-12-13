Транзит российского газа восстановлен после взрыва на австрийском хабе

Транзит газа через хаб в австрийском Баумгартене к настоящему моменту должен быть полностью восстановлен. Сделать это до конца дня пообещала накануне компания-оператор хаба Gas Connect Austria.

До полуночи по местному времени должны были заработать трубопроводы в Италию, Германию и Венгрию.

К утру сегодняшнего дня новых сообщений от Gas Connect Austria не было. При этом итальянский газопроводный оператор Snam Rete Gas еще накануне вечером заявил о частичном возобновлении приема газа из Австрии.

Утром 12 декабря на газовом хабе в Баумгартене произошел взрыв, начался пожар. Причиной, как предполагается, стали невыясненные пока технические проблемы.

В результате происшествия один человек погиб, еще 18 пострадали.

Через австрийский хаб газ в Европу поставляют Россия и Норвегия.