Социологи предсказали рекордно низкую явку на выборах президента

В ходе проведенного «Левада-центром» опроса о планах идти на участок в день выборов президента России заявили лишь 58% респондентов. Итоги исследования публикует «Интерфакс».

При этом 61% опрошенных россиян готов на выборах проголосовать за действующего президента Владимира Путина. Среди тех, кто готов прийти на выборы, этот показатель составил 75%.

8% опрошенных готовы голосовать за лидера ЛДПР Владимира Жириновского (10% тех, кто намерен идти на выборы). За лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы отдать голоса 6% (и 7% соответственно), а за кандидата от «Справедливой России» Сергея Миронова — по 2%.

Кандидат «Яблока» Григорий Явлинский, ведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон могут претендовать на 1% голосов респондентов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов набрал менее 1%.

Как отметил директор «Левада-центра» Лев Гудков, сейчас в российском обществе «крымский синдром заканчивается, нарастает ощущение неопределенности, снижается материальный уровень, сама кампания вялая».

Отметим, опрос был проведен с 1 по 5 декабря в 48 российских регионах среди 1600 человек в возрасте от 18 лет .