Роскомнадзор пригрозил блокировкой за публикацию материалов нежелательных организаций

Роскомнадзор пригрозил блокировать ресурсы (как зарегистрированные в качестве СМИ, так и нет) за распространение «информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Ведомство отмечает, что блокировка произойдет, если этого потребует Генпрокуратура.

Что понимается под материалами — статья в неизменном виде или ее фрагмент, ведомство в своем сообщении не указывает.

12 декабря Генпрокуратура потребовала запретить доступ к проектам «Открытой России» Михаила Ходорковского. После блокировки организация создала «зеркало», которое вскоре тоже было заблокировано.

Роскомнадзор также обратился в Twitter с требованием заблокировать в России группу «Открытой России».