Усманов решил избавиться от доли в «Муз ТВ» и СТС

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен продать свою долю в телевизионном холдинге ЮТВ партнеру по бизнесу Ивану Таврину. Эту информацию РБК подтвердили представители бизнесменов.

Как сообщил изданию член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский, «телевизионные активы никогда не являлись для нас профильными, в то время как для нашего партнера Ивана Таврина они всегда находились в приоритете».

USM Holdings управляет активами Усманова.

Таврин, в свою очередь, заявил: «Сегодня сложилась благоприятная ситуация и правильное время для консолидации холдинга ЮТВ, так как эта сделка является важным этапом реализации моей личной инвестиционной стратегии».

ЮТВ управляет телеканалами «Ю», Disney и «Муз ТВ». Также компании принадлежат 75% холдинга «СТС Медиа», в который помимо СТС входят каналы «СТС Love», «Домашний» и «Че».