Верховный суд Греции решил отправить российского совладельца криптобиржи в США

Верховный суд Греции отклонил россиянина Александра Винника, утвердив его экстрадицию в США, сообщает Associated Press.

Как рассказал РБК адвокат Винника Тимофей Мусатов, сегодня «было объявлено только решение, никакого обоснования, его еще будут готовить неделю».

В США его клиента подозревают в отмывании денег и махинациях с криптовалютами на сумму в 4 млрд долларов.

Винник был совладельцем ныне закрытой биржи криптовалют BTC-e. Россия добивается его экстрадиции на родину: он заочно арестовал российским судом по делу о мошенничестве в крупном размере (до 1 млн рублей).

Запрос России ранее также был удовлетворен греческим судом. Винник против экстрадиции в Россию не возражал.