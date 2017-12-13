ФСИН начала проверку после публикации о VIP-камерах в «Матросской тишине»

В московском СИЗО №1 («Матросская тишина») есть несколько VIP-камер, которые занимают фигуранты дел о мошенничестве. Об этом сообщила член общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

«На полу в длинном, похожем на больничный, коридоре светлая недешевая плитка. Новенькие двери некоторых камер будто зазывно открыты — ждут новых постояльцев. Внутри чистота и красота. Некоторые "номера" заселены, но и в них есть свободные места», — описывает VIP-крыло журналистка.

По ее словам, в камерах есть нормальный душ и туалет, телевизор и холодильник.

При этом в другом корпусе Меркачева нашла грязные, перенаселенные камеры, где заключенные вынуждены делать для ночлега гамаки между кроватями.

«По сути, на всем втором ярусе нет пространства между кроватями — вместо них эти вязанные "плоты" или "гамаки". Второй ярус кроватей превратился в самодельный второй этаж (свободного пространства между кроватями нет вообще). Постельное белье грязного цвета, сбитые матрасы и подушки совершенно мерзкого вида. …Много больных, в том числе парень на костылях (ему особенно тяжело приходится в этой теснотище). Доктор зайти сюда, чтобы провести осмотр, просто не сможет», — пишет правозащитница.

После выхода материала ФСИН начала служебную проверку деятельности «Матросской тишины», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — отметили там.