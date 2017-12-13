13 декабря 2017, 19:10
Совфед назначит президентские выборы на заседании 15 декабря
В ходе заседания Совета Федерации 15 декабря будет рассмотрен вопрос о назначении выборов президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседании верхней палаты.
Там отмечается, что сенаторы назначат дату выборов в начале заседания.
В повестке, опубликованной на сайте Совфеда, о выборах не говорится. Заседание начнется в 10 часов. Первым вопросом значится повестка заседания.
Затем перечислены 30 законов и проектов постановлений, которые планируется поддержать на заседании.
Законопроекта о выборах среди них нет.
Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания начнется после утверждения этой даты Совфедом.
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