Совфед назначит президентские выборы на заседании 15 декабря

В ходе заседания Совета Федерации 15 декабря будет рассмотрен вопрос о назначении выборов президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседании верхней палаты.

Там отмечается, что сенаторы назначат дату выборов в начале заседания.

В повестке, опубликованной на сайте Совфеда, о выборах не говорится. Заседание начнется в 10 часов. Первым вопросом значится повестка заседания.

Затем перечислены 30 законов и проектов постановлений, которые планируется поддержать на заседании.

Законопроекта о выборах среди них нет.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания начнется после утверждения этой даты Совфедом.