ГП проверит снятый с «Артдокфеста» фильм

Генпрокуратура организует проверку украинского фильма «Война ради мира» с целью выяснить, содержит ли он призывы к экстремизму. Об этом говорится в ответе министра культуры Владимира Мединского на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого, передает «Интерфакс».

По словам министра, в трейлере фильма «содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны». Он полагает, что ГП должна пресечь показ в России картины «с явными признаками экстремистской направленности».

Отметим, что Толстой направил жалобу на фильм «Война ради мира» 21 ноября, а впоследствии организаторы «Артдокфеста» решили отказаться от показа картины.

По заявлению депутата, режиссер фильма Евгений Титаренко ранее служил добровольцем в батальоне «Госпитальеры» в составе запрещенного в России движения «Правый сектор».