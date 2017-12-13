В России установят обязательные квоты для российских вин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза Александру Ткачеву «рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой продукции» в торговых сетях, рознице и сегменте HoReCa (отели, рестораны и кафе). Как сообщает РБК, такая резолюция премьера появилась на письме, поступившем в правительство от ассоциации «Крымское бюро винограда и вина», куда входят «Массандра», «Инкерман», «Новый свет» и другие производители.

В письме, которое цитирует издание, говорится, что введение обязательной квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок».

Как пояснила изданию глава совета ассоциации Янина Павленко, подписавшая письмо Медведеву, «в других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей. Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции».