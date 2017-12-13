Мемория. Николай Ярошенко

13 декабря 1846 года родился художник-передвижник Николай Ярошенко.

Личное дело

Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898) родился в Полтаве в семье отставного военного. Его отец сумел сделать блестящую военную карьеру, дослужившись от рядового до генерал-майора. Он считал, что сын тоже станет военным и, хотя мальчик с детства проявлял способности к рисованию, отдал его в Полтавский кадетский корпус. По свидетельству жены художника, Николай Ярошенко поступил в Полтавский кадетский корпус в 1855 году. Однако сохранился похвальный лист с надписью «юному кадету Николаю Ярошенко», датируемый 8 марта 1854 года, так что Ярошенко был кадетом уже в восьмилетнем возрасте. В Полтаве Ярошенко начал учиться живописи, первым его наставником стал местный художник Иван Зайцев, служивший в кадетском корпусе учителем рисования.

С 1856 года Николай Ярошенко был переведен в Первый кадетский корпус в Петербурге. После окончания кадетского корпуса Ярошенко в августе 1863 года поступил в Павловское военное училище. Еще будучи кадетом начал брать частные уроки рисования. Одним из его учителей стал художник Андриан Волков. Позже Николай Ярошенко посещал вечерние классы рисовальной школы Общества поощрения художеств, где преподавал Иван Крамской. Завершив обучение в училище, он по воле отца продолжил военное образование, поступив в Михайловскую артиллерийскую академию. Одновременно стал вольнослушателем в Академии художеств. Там он сблизился с членами Товарищества передвижных выставок. На IV передвижной выставке, проходивший в 1875 году, экспонировалась первая картина Ярошенко «Невский проспект ночью». 7 марта 1876 года Николай Ярошенко был принят в Товарищество, а вскоре был избран в его правление.

После окончания военной академии Николай Ярошенко поступил на военную службу на Санкт-Петербургском патронном заводе, где прослужил более 20 лет, выйдя в отставку в 1892 году в чине генерал-майора. Все это время параллельно со службой он занимался живописью. Был постоянным участником передвижных выставок.

В 1874 году Ярошенко женился на слушательнице Бестужевских курсов Марии Невротиной. Из свадебного путешествия на Кавказ он привез множество горных пейзажей, вызвавших высокую оценку критиков и посетителей выставок. Среди друзей Николая Ярошенко были не только художники: Репин, Нестеров, Ге, Куинджи, но и Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Константин Станиславский, Глеб Успенский, Лев Толстой. Многие из них были частыми посетителями «ярошенковских суббот» в петербургской квартире художника.

В 1885 году художник покупает дом в Кисловодске, где проводит каждое лето. Там тоже его часто навещают друзья.

После выхода в отставку Николай Ярошенко живет большую часть времени в своем кисловодском доме. Но в 1897 году он совершил большое путешествие по Поволжью, Италии, Ближнему Востоку и Египту. Затем отправился на Урал, где работал над этюдами для задуманной им серии картин о жизни горнозаводских рабочих.

Умер Николай Ярошенко в Кисловодске 26 июня (7 июля) 1898 года. Похоронен возле городского Свято-Никольского собора.

Чем знаменит

Автопортрет 1895 г. ГРМ

Наиболее известен Николай Ярошенко как портретист, автор жанровых картин и изображений социальных типов его времени («Кочегар», «Заключенный», «Всюду жизнь», «Студент», «Сестра милосердия», «Курсистка», «Старое и молодое», «Причины неизвестны»). В портретах он пытался в первую очередь передать психологию героя. Жена художника говорила: «Он не мог писать лиц, которые никакого духовного интереса не представляли». Известны выполненные им портреты И. Крамского, Н. Ге, Вл. Соловьева, Г. Успенского, актрисы П. Стрепетовой.

Многие картины Ярошенко вызывали оживленные споры среди критиков. Художника часто обвиняли в тенденциозности, часто возникали дискуссии вокруг общественных проблем, которые были отражены в его картинах. Менее знамениты пейзажи работы Ярошенко, хотя у коллег-художников они получали самую высокую оценку. Репин даже писал: «Следовало бы Ярошенко вместо того, чтобы писать картины и портреты, переключиться на пейзажи...».

О чем надо знать

Пожалуй, самой знаменитой картиной Николая Ярошенко стала «Всюду жизнь» (1888, хранится в Третьяковской галерее), выставленная на 16-й выставке передвижников. Картина изображает обитателей арестантского вагона: троих мужчин и женщину с ребенком, кормящих через зарешеченное окно голубей. Ярошенко создал ее, находясь под влиянием толстовских идей, и даже хотел дать картине название «Где любовь, там и Бог». Многие зрители пытались додумать, что же привело за решетку героев картины: вдову в черном платке, старика крестьянина и других. «За решеткой в окне вы увидите святое семейство. Мадонну, худую и бледную, держащую на коленях младенца Спасителя с простертою для благословения ручкой и возвышающуюся позади фигуру лысого Иосифа», – писал критик Ковалевский. В другом отзыве говорилось, что картина воплощает «общую идею о могуществе добра и о силе любви к жизни, внимание к "униженным и оскорбленным", раскрытие человечности и лучших сторон внутреннего мира во всяком человеке, как бы он ни казался преступным».

Прямая речь

«У Николая Александровича была цельная натура. Он всегда и везде держал себя открыто, без боязни выражая свои взгляды, он никогда не шел ни на какие сделки. <…> Николай Александрович, правдивый, принципиальный, не выносил фальши ни в людях, ни в искусстве; он не терпел пошлости и людей, пораженных этим недугом. Николай Александрович не был, что принято называть, «политиком», его действия не были хитросплетенными махинациями — они были просты, трезвы и прямолинейны. Он не знал и компромиссов. С его взглядами можно было расходиться, их оспоривать, но заподозрить в побуждениях мелких, недостойных — никогда. Нравственный облик его был чистый, нелицемерный».

Художник Михаил Нестеров о Николае Ярошенко

«Полюбуйтесь же на нее: мужская шляпа, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперед, в мутных глазах все: бесцельность, усталость, злоба, ненависть, какая-то глубокая ночь с отблеском болотного огня — что это такое? По наружному виду — какой-то гермафродит, по нутру подлинная дочь Каина. Она остригла волосы, и не напрасно: ее мать так метила своих Гапок и Палашек «за грех»... Теперь она одна, с могильным холодом в душе, с гнетущей злобой и тоской в сердце. Ее некому пожалеть, об ней некому помолиться — все бросили. Что ж, быть может, и лучше: когда умрет от родов или тифа, не будет скандала на похоронах».

Профессор права Петр Цитович в картине «Курсистка»

«Таких девушек "с книжкой под мышкой", в пледе и мужской круглой шапочке, всякий из нас видал и видит ежедневно и уж много лет подряд... И вот художник, выбирая из всей этой толпы "бегущих с книжками" одну самую ординарную, обыкновенную фигуру, обставленную самыми ординарными аксессуарами простого платья, пледа, мужской шапочки, подстриженных волос, тонко подмечает и передает вам, "зрителю", "публике", самое главное... Это главное: чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли... Главное же, что особенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к обыкновенному женскому типу — опять-таки не знаю, как сказать, — новая мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками)... Вот это-то изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской, не мужской, а "человеческой" мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку, и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий».

Глеб Успенский «По поводу одной картинки» (о картине «Курсистка»)

«Портрет Глеба Успенского, выставленный одновременно с портретом Стрепетовой, воспринимался зрителями почти как парный к нему. Живопись (композиция, колорит) не давала оснований для сопоставления; портреты роднил переданный в них "общий характер» " изображенных лиц.

Портрет Глеба Успенского, пожалуй, "открытее", обращеннее к зрителю, чем стрепетовский, сердечная связь между зрителем и человеком на портрете устанавливается мгновенно (Ге говорил в таких случаях: "Как Ромео и Джульетта, взглянул туда и обратно — и все, чувство, любовь"). Стрепетова, написанная Ярошенко, больше "в себе", ее портрет требует от зрителя более напряженной душевной работы: идея портрета, "мысль по поводу", "сумма признаков" и "общий характер" вбираются, осознаются зрителем, вызывают в нем определенные мысли, создают определенное настроение, с которыми он, как бы с более высокой духовной точки, продолжает постигать портрет. Наверно, Крамской, говоря о портрете Стрепетовой, вспомнил Достоевского не потому только, что нашел сходство в работе писателя и художника, но потому также, что перед ярошенковским портретом Стрепетовой ему пришел на память портрет самого Достоевского, написанный Перовым, — тоже весь "в себе".

Подойдя к портрету Глеба Успенского, зритель встречает прямо в глаза, в душу ему направленный взгляд, и в этом взгляде такая скорбь, такая неутаенная боль, что вызывает мгновенный отзыв. В "Стрепетовой" могущество общего характера явственнее, в "Глебе Успенском" эта гармония — гармония трагизма в человеке восьмидесятых годов — несколько нарушена, взломана — преобладанием боли».

В. И. Порудоминский о портретах работы Ярошенко

Семь фактов о Николае Ярошенко

Учащиеся Полтавского кадетского корпуса, воспитанником которого был Николай Ярошенко, принимали участие в восстановлении укреплений русской армии на месте Полтавского сражения.

Один из ранних рисунков Николая Ярошенко озаглавлен им «Шик немалый». Он изображает кадетов в летнем лагере. На фоне палаток один из них раздувает самовар сапогом, а остальные готовятся к чаепитию.

Героя картины «Кочегар» Ярошенко встретил в одной из мастерских завода, где он служил.

Прототипом «Курсистки» стала Анна Черткова (Дитерихс), жена секретаря Льва Толстого Владимира Чертхова, слушательница Высших женских курсов.

Первая картина Ярошенко «Невский проспект ночью» была утрачена в годы Второй мировой войны.

В доме Ярошенко в Кисловодске собирался укрыться Лев Толстой, когда планировал свой первый побег из Ясной Поляны.

Ярошенко обвинял Репина и Куинджи, согласившихся преподавать в Академии художеств, в распаде Товарищества передвижников. Он даже написал этюд головы Иуды Искариота по фотографии Куинджи.

Материалы о Николае Ярошенко

Статья о Николае Ярошенко в энциклопедии «Кругосвет»

Статья о Николае Ярошенко в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона

Николай Ярошенко в проекте «Хронос»

В. И. Порудоминский «Ярошенко»

Биографический очерк

Марина Бродская «При кистях и в погонах»

Статья о Николае Ярошенко в русской Википедии