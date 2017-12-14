Песков объяснил невыгодность снятия санкций для «наших селян»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия завершила адаптацию к существованию в «атмосфере рестрикций и санкций» и даже сумела извлечь из них выгоду для себя. «Удалось выйти из отрицательной динамики роста, по-русски говоря из траектории падения, и перейти в траекторию роста в подавляющем большинстве отраслей нашей экономики», — обрисовал ситуацию представитель Владимира Путина в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Пескова, во многих отраслях российской экономики, особенно в сельском хозяйстве, фиксируется «убедительный рост», поэтому «наши селяне» были бы «очень недовольны» отменой санкций.

Напомним, ограничительные меры в отношении России США, Евросоюз и ряд других государств ввели в 2014 году в связи с вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины. Москва ввела ответные контрсанкции — в частности, закрыла рынок от продуктов питания из большинства стран-участниц санкционного режима.