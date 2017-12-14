Британский суд признал WikiLeaks средством массовой информации

Суд Великобритании признал организацию WikiLeaks средством массовой информации, пишет The Guardian.

«WikiLeaks — это средство массовой информации, которое публикует и комментирует официальные материалы, подвергшиеся цензуре или ограниченные, а также касающиеся войны, разведки и коррупции и попавшие в его распоряжение при разных обстоятельствах», — приводит издание заявление суда.

Это решение может стать отправной точкой в противостоянии Джулиана Ассанжа с США. Вопрос, является ли он журналистом и издателем, обязательно сплывет, если США продолжат добиваться его экстрадиции. Речь может пойти уже о защите свободы прессы.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявлял, что WikiLeaks является «негосударственной враждебной разведывательной службой, часто подстрекаемую такими государственными субъектами, как Россия». Он утверждал, что американские законы, защищающие журналистов, на Ассанжа не распространяются.

Пока основатель WikiLeaks остается в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставлено дипломатическое убежище. Британская прокурорская служба (CPS) и министерство юстиции США отказались подтвердить или опровергнуть, обсуждается ли в настоящее время вопрос выдачи Ассанжа американским властям.