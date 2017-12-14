Промсвязьбанк опроверг требование ЦБ найти 100 млрд рублей резервов

Пресс-служба Промсвязьбанка опровергла сообщение СМИ о том, что Центробанк предписал кредитной организации доначислить резервы в размере 100 млрд рублей, передает РИА Новости.

«Мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков», — цитирует агентство сообщение пресс-службы. В нем уточняется, что специалисты Банка России проводили в Промсвязьбанке проверку, и хотя она была завершена еще в мае, акт по ней до сих пор не согласован.

При этом РИА Новости цитируют и председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, который сообщил о происходящем сейчас «диалоге с ЦБ», который, как он надеется, «приведет к конструктивному и здравому решению», и «интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают». Сегодня вечером совладелец кредитной организации встречается с представителями регулятора.

Те же самые слова процитировала сегодня газета «Ведомости», сообщая о требовании ЦБ РФ доначислить 100 млрд рублей резервов. По версии издания, предметом того «диалога», о котором говорил председатель правления кредитной организации, является «размер претензий» — то есть сумма доначисления резервов.

«Ведомости» ссылаются на близкий к надзорному блоку регулятора источник и двух собеседников, связанных с самим Промсвязьбанком. По их словам, 100 млрд рублей — это огромная сумма для кредитной организации (по данным на начало ноября ее капитал составлял 152,7 млрд рублей). Аналитик Fitch Александр Данилов предположил, что осуществимый объем докапитализации не превысит 15 млрд рублей.

Промсвязьбанк — один из банков, которые упоминались в пресловутом письме, разосланном аналитиком «Альфа-Капитала» Сергеем Гавриловым клиентам организации с пометкой о том, что эти банки являются наиболее рисковыми на российском рынке, и ситуация с ними «может быть окончательно решена уже осенью». «Альфа-Капитал» впоследствии отозвал письмо и дискредитировал сообщение Гаврилова, однако два из упомянутых в его сообщении банков — Бинбанк и «ФК Открытие» — затем были санированы.