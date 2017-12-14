«Билайн» начал выполнять требования по отмене роуминга с Крыма

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») начала выполнять указания ФАС об отмене роуминга в России, говорится в сообщении оператора.

С 14 декабря для его абонентов стоимость услуг связи в роуминге в Крыму и Севастополе снизится до 2 рублей за минуту исходящего и входящего звонка и за одно SMS-сообщение. Доступ в интернет будет стоить 6 рублей за первые 3 Мб трафика в сутки, после чего будет автоматически активироваться пакет в 110 Мб за 200 рублей.

Как указывает РБК, в Крыму у «ВымпелКома» нет своей сети, абоненты обслуживаются в сетях местных сотовых операторов, из-за чего и попадают в национальный роуминг. Благодаря уменьшению роуминговых ставок операторами-партнерами стало возможным сокращение цен для абонентов «Билайна».

Напомним, в июле этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и при поездках клиента по России нарушает законодательство о конкуренции. В связи с этим операторам «большой четверки» – МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2) – было вынесено предупреждение.

В сентябре Минкомсвязи и ФАС установили предельный срок, до которого операторы должны отменить наценку на услуги внутреннего роуминга – июль 2018 года. Однако операторы раскритиковали данное требование, ссылаясь на неизбежный рост затрат при обслуживании клиентов.