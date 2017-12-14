СМИ назвали неполадки причиной взрыва на газовом хабе в Австрии

Управляющий директор Gas Connect Austria сообщил, что причиной взрыва на газовом хабе в Австрии стал новый фильтр-сепаратор, у которого сломалась крышка. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 12 декабря на австрийском распределительном узле произошел взрыв, из-за которого было остановлено около трети поставок газа из России. При пожаре погиб один человек, пострадал 21 человек.

Газораспределительная станция в Баумгартене является одним из трех крупнейших центров в Европе, ежегодно принимающим около 40 млрд кубометров газа.