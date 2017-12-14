Израиль на неопределенный срок закрыл границу с сектором Газа

Израиль с 14 декабря из соображений безопасности закрыл на неопределенный срок все пограничные переходы на границе с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.

«В связи с событиями в области безопасности и в соответствии с проведенной оценкой ситуации в области безопасности пограничный переход "Керем-Шалом" для товаров и пограничный переход "Эрез" для прохода людей будут закрыты начиная с четверга», — сказано в документе.

13 декабря по Израилю было выпущено по меньшей мере три ракеты. Две из них были перехвачены ВВС Израиля, третья взорвалась в незаселенной местности.

После заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля возобновились запуски ракет по стране из сектора Газа. По некоторым данным, всего было выпущено около двух десятков ракет.

В ответ Армия обороны Израиля поразила более десяти военных объектов палестинского движения «Хамас» в секторе Газа.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что в результате столкновений с израильской армией были ранены не менее 140 палестинцев, передает «Интерфакс». На Западном берегу реки Иордан, в городах Рамалла, Вифлеем, Хеврон и Наблус, пострадали десятки палестинцев, два человека были ранены боевыми пулями, 16 – резиновыми. От временной асфиксии после вдыхания слезоточивого газа пострадали 29 человек.

Между тем Организация исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите в Стамбуле признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме. В обращении к мировому сообществу ОИС призвала и другие страны последовать этому примеру.

Кроме того, страны ОИС попросили ООН «защитить статус» Иерусалима, и пообещали поднять этот вопрос на Генеральной ассамблее, если Совбез не примет «должных мер».