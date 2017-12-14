Парламент Британии получил право наложить вето на решение о Brexit

Британский парламент одобрил поправки в законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), пишет The Times.

В соответствии с поправками договор о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза должен быть сначала одобрен парламентом, что по сути дает ему право наложить вето.

Министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС уже выразило разочарование принятием поправок.

Напомним, 4 декабря глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания и Евросоюз не смогли окончательно договориться по выходу королевства из ЕС. Однако в опубликованном следом докладе Великобритании и ЕС говорится, что сторонам удалось достигнуть прогресса по основным обсуждаемым темам: о взаимной защите прав граждан, вопросах по ирландкой границе и «отступных» за выход из ЕС.