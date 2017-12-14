В ЦИК назвали самовыдвижение знаком доверия к избирателям

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что самовыдвижение кандидата на выборах — более доверительнй способ, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, а не представителем «Единой России».

Булавин отметил: «Самовыдвижение — это всегда более сложный, но, на мой взгляд, более доверительный по отношению к избирателям способ выдвижения. В данном случае уже на этапе выдвижения избиратель высказывает свою позицию в отношении кандидата, поддерживая или не поддерживая своей подписью его выдвижение». Напомним, по российскому законодательству самовыдвиженец для регистрации своей кандидатуры в ЦИК должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Решение Путина о самовыдвижении похвалил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, назвавший его выбор правильным. Напомним, ранее СМИ сообщили, что в случае самовыдвижения Путина представители фракции эсеров в парламенте войдут в его инициативную группу, а Миронов в таком случае не станет выдвигать собственную кандидатуру.