В Думе обвинили Канаду в нежелании мира на Украине

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Канады о поставках летального оружия Украине, сообщает РИА Новости.

13 декабря приобрел законную силу правительственный канадский список стран, в которые разрешается поставлять канадское летальное вооружение.

Комментируя это решение властей Канады, Слуцкий заявил: «Решение Канады о разрешении поставок летального оружия на Украину, а также увеличение расходов в оборонном бюджете США на помощь Киеву показывают, что Запад не заинтересован в мирном решении конфликта в Донбассе».

По мнению представителя Госдумы, «западным политикам по-прежнему наплевать на гибель» мирных жителей: «Вместо того, чтобы приложить все усилия и оказать давление для выполнения Киевом Минских соглашений, они лишь подогревают градус конфликта под благодарные аплодисменты Порошенко».

С критикой в адрес властей Канады в связи с их решением по поставкам оружия Украины выступили и в самопровозглашенной Донецкой народной республике.