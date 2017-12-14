ЦИК насчитал 13-15 желающих баллотироваться в президенты

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что на данный момент ЦИК насчитал 13-15 желающих принять участие в президентских выборах 2018 года.

Гришина отметила: «По нашим подсчетам, выявленных по желанию где-то порядка 13-15 кандидатов. Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива».

Секретарь ЦИК напомнила: «Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата». При этом Гришина подчеркнула, что Центризбирком будет жестко следить за соблюдением принципов равенства: «Все кандидаты должны пройти определенные требования, получить определенную поддержку со стороны избирателей. Если кандидат такую поддержку получает, то ему гарантируется равный доступ к эфиру, бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади, равный доступ к проведению наружной рекламы».

Напомним, о намерении выставить свои кандидатуры на выборах-2018 объявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Валидмир Жириновский, бывший лидер «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский. Пожелал баллотироваться и оппозиционер Алексей Навальный, однако наличие у него судимости запрещает ему выставлять свою кандидатуру на выборные должности.