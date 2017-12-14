Прокуратура проверит cведения о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки соблюдения в СИЗО «Матросская тишина» требований закона к содержанию под стражей обвиняемых и подозреваемых, пишет ТАСС.

После публикации в «Московском комсомольце» члена московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой о VIP-камерах о начале служебной проверки также сообщили во ФСИН.

Ева Меркачева заявила о наличии в «Матросской тишине» камер с хорошим ремонтом, огромными телевизорами и холодильниками с «деликатесами». По ее словам, размер камер позволяет «в футбол гонять».

По сведениям правозащитницы, в одном из таких помещений находится Дионисий Золотов, обвиняемый в настоящее время в хищении. Ранее он был сокамерником найденного мертвым экс-топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Золотова заподозрили в вымогательстве у него денег за прекращение уголовного дела.