Песков не нашел достойных соперников Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих выборах президента РФ он не видит конкурентов действующему российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», — сказал Песков.

Песков также признал, что кандидатство Путина «протекает по иным законам», так как он все же действующий президент РФ. Это меняет ситуацию и делает дебаты бессмысленными, отметил представитель Кремля.

Как Путин будет баллотироваться на пост президента, от партии или самостоятельно, станет известно на большой пресс-конференции главы государства 14 декабря.