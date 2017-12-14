В московском воздухе зафиксировали тройное превышение сероводорода

Российская столица, жители которой недавно массово жаловались по поводу охватившего мегаполис запаха «тухлой квашеной капусты», снова оказалась во власти зловония — на сей раз пахнет тухлыми яйцами.

Как пояснили в Мосэкомониторинге, появление неприятного запаха «преимущественно в Восточном административном округе города» объясняется трехкратным превышением допустимой концентрации сероводорода в воздухе, связанным с «плохими условиями рассеивания».

При этом в сообщении ведомства говорится, что в целом по Москве степень загрязнения атмосферы остается низкой, и остальные показатели по составу воздуха находятся в пределах нормы.

По данным на 17:00 уровень содержания сероводорода в столичном воздухе снизился, и максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, по данным Мосэкономониторинга, уменьшилась до половины от предельного норматива.