В США заявили о неподходящем времени для переговоров с КНДР

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Северная Корея должна «коренным образом изменить свое поведение». Об этом пишет РИА Новости.

«В связи с недавними испытаниями, проведенными КНДР, конкретно сейчас не время для переговоров», — заявила она.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Америка готова к переговорам с КНДР в любое время.

10 декабря постпред США в ООН Никки Хейли пригрозила, что США «возьмут дело в свои руки», если Китай не повлияет на ситуацию на Корейском полуострове.

12 декабря постпредство Северной Кореи при ООН распространило пресс-релиз, в котором объявило о победе КНДР над США и их союзниками «в политическом и военном противостоянии» с Пхеньяном.