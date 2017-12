В Канаде упал самолет с 22 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании West Wind Aviation рейса 282, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, упал после взлета в городе Фонд-дю-Лак в провинции Саскачеван. Об этом сообщает CBC News.

Двухмоторный турбовинтовой самолет ATR-42 потерпел крушение примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Жертв нет, несколько человек получили ранения, сообщают полицейские. Причины крушения пока неизвестны, начато расследование.

NORTHERN SK PLANE CRASH: Spokesperson with West Wind Aviation says plane that crashed was West Wind Flight 282 going from Fond du Lac to Stoney Rapids. ATR-42 turbo prop aircraft.