В России впервые за десять лет упал объем снятия денег с карт

За первые девять месяцев нынешнего года — впервые за десять лет наблюдений — в России на 1,78% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился объем снятия гражданами наличных денег с пластиковых карт. Он составил 18,7 трлн рублей, передает РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ. Еще существеннее сократилось количество операций по снятию — на 3,9%, то есть до 2,4 млрд штук.

Тенденция коснулась именно обналичивания денег, тогда как объем и количество безналичных операций по картам постоянно растет. За январь-сентябрь 2017 года их было совершено 13 млрд, что на 40% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Оборот по ним вырос на треть, составив 11,4 трлн рублей. Но даже при безналичных расчетах по сравнению с прошлым годом сократился средний размер чека: в 2017 году он составил 891 рубль, а с января по сентябрь 2016 года достигал 940 рублей.

Параллельно увеличился объем денежных средств, которые россияне вносят на свои карточные "счета через банкоматы: например, в «Альфа-банке» зафиксировали 20-процентный рост этого показателя, а в «Русском стандарте» отметили преобладание внесения денег над снятием.

К концу сентября в стране было выпущено 265 млн платежных карт, включая 150 млн активных (такими считаются карты, по которым их владелец провел хотя бы одну операцию). Эксперты связывают сокращение объема снятия наличных с диджитализацией сферы банковских услуг: коммуналку и прочие платежи стало можно вносить на государственных сайтах, переводы и ряд других операций осуществлять в мобильных приложениях банков, а в магазинах — расплачиваться картой, получая в некоторых случаях еще и кэшбек.