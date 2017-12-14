Сбербанк посулил акционерам триллион рублей дивидендов

Глава Сбербанка Герман Греф, представляя новую стратегию развития банка, пообещал по итогам года довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли. По итогам 2018-2020 годов он анонсировал выплату триллиона рублей, пишет «Интерфакс».

«Мы берем на себя commitment (обязательство, целевая установка) по прибыльности порядка триллиона рублей в 2020 году. Выплату дивидендов при условии достаточности капитала. В нашей дивидендной политике, которая сегодня опубликована, вы найдете наше понимание того, как будет расти наш капитал», - заявил Греф.

Он пообещал, «если господь Бог будет с нами», выполнить все обещания.