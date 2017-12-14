В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило международным спортивным федерациям имена 300 российских спортсменов, подозревающихся в употреблении запрещенных препаратов, сообщает Inside the Games.

Все имена получены из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял Григорий Родченков — ныне выступающий информатором WADA.

По информации издания, указанные атлеты сдали допинг-пробы, оказавшиеся положительными, в период с с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года. Родченков утверждает, что положительные допинг-пробы были заменены отрицательными.

Фамилии спортсменов СМИ не приводят. Сообщается лишь, что в применении допинга подозреваются как представители летних видов спорта, так и зимних.

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что допинг-скандал раздувается «в преддверии российского внутриполитического календаря». При этом Путин отметил, что страна сама виновата в этом, так как случаи применения допинга все же выявлены.