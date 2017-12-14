Дума приняла закон о пожизненном наказании за вербовку террористов

Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов, вплоть до пожизненного заключения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инициатором законопроекта стал первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

В пояснительной записке к документу сказано, что организация преступлений, перечисленных в статье УК «О терроризме», будет квалифицироваться как содействие террористической деятельности. Наказание за подобные деяния предусматривает наказание сроком от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

8 декабря Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за «телефонный терроризм». Законопроект предполагает усилить ответственность до 10 лет лишения свободы в случае, если ситуация повлекла за собой тяжкие последствия или смерть человека.