Дума приняла закон о наказании за воровство на гособоронзаказе

Государственная Дума России приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об уголовной ответственности за злоупотребления в области гособоронзаказа, сообщает «Коммерсантъ».

Законодательная инициатива принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, он внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента в сентябре.

В случае одобрения закона Советом Федерации и подписания президентом в Уголовном кодексе РФ появится ст. 201.1 (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

За предусмотренные данной статьей нарушения предусматривается наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.