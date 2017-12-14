Президент РФ назвал ЕАЭС выгодным для всех участников

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина российскому лидеру задали вопрос о развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и влиянии на него западных санкций. По словам главы государства, ЕАЭС — «это большое наше общее достижение», и «цифры говорят, что решения были правильными», поскольку участники объединения «двигаются в нужном всем направлении».

Путин отметил рост экспорта, который «видно на цифрах». «Он подрос на 29%, если мне память не изменяет. И даже с теми странами, которые совсем недавно к нам присоединились, есть совокупный положительный результат», — пояснил президент РФ: в частности, ВВП всех стран ЕАЭС вырос на 1,8%. «Это хороший показатель», — уверен Путин.

Кроме того, по его словам, «меняется в лучшую сторону структура взаимного товарооборота» — например, больше трети экспорта Белоруссии в страны союза составляет машинное оборудование и около трети — сельхозпродукция. Также Белоруссия получила от России право на беспошлинное получение российской нефти, экспорт ее за границу и зачисление полученного дохода от этой продажи в собственный бюджет, напомнил президент РФ.

Он признал, что «есть и нерешенные вопросы», но по всем составлен «план действий, расписанный по годам, когда мы должны прийти к полной либерализации» тех или иных сфер взаимодействия. Одной из острых тем сотрудничества Владимир Путин назвал таможенное регулирование между странами ЕАЭС, и в качестве первоочередной меры в этой сфере будет вводиться электронное декларирование.

Еще один вариант сотрудничества — совместные таможенные посты. «Некоторые мои коллеги считают, что это неправильно. Но я постараюсь из переубедить — что тут плохого, если на нашей таможне будут какое-то время работать таможенники из Белоруссии или Казахстана?» — сказал Путин.