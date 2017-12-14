Путин рассказал о росте экономики без приписок

По просьбе корреспондентки «Российской газеты» президент РФ Владимир Путин обрисовал экономическое положение страны, объяснив, действительно ли национальная экономика растет. По его словам, «это очевидный факт»: рост ВВП — 1,6%, рост промпроизводства — 1,6%, очень хорошо развиваются автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство (в этом году, предположил президент, будет по итогу опять рост в 3%).

Путин отметил рекордный урожай зерновых, собранный в этом году, — самый большой за всю историю (более 300 тонн, тогда как в 1978 году собрали 127 тонн) «Такого вообще никогда не было», — резюмировал глава государства.

Президент отметил рост экспорта, который «приобрел очень масштабный характер» — в частности, «мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых».

Основой экономического роста Путин назвал преодоление «двух известных шоков» — кризиса 2014-2015 годов, когда произошло резкое снижение цен на энергоносители, внешние ограничения (санкции).

«Наше развитие стало больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики», — констатировал российский лидер.

По его словам, инвестиции в основной капитал составили 4,2% — более чем вдвое выше ВВП, то есть «на ближайшую среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уж гарантировано, деньги вложены в эти проекты». Прямые иностранные инвестиции составили 23 млрд долларов в этом году, и это лучший показатель за предыдущие четыре года, пояснил Путин.

Инфляция сейчас рекордно низкая за всю историю новейшей России, по бюджету «Минфин дожимает цифры и правильно делает», и «все это говорит о том, что на сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики».