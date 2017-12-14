Трамп анонсировал самое масштабное сокращение налогов

Президент США Дональд Трамп заявил, что к февралю средняя семья с доходом 75 тысяч долларов будет платить налоги на две тысячи долларов меньше. Об этом сообщает The Washington Post.

На специальном приеме в Белом доме Трамп сообщил, что если до Рождества Конгресс примет поправки в налоговое законодательство, состоится самое масштабное сокращение налогов для работающих американских семей.

«Если Конгресс направит мне законопроект до Рождества, то, как только что подтвердила Служба внутренних доходов, американцы ощутят снижение налогов и рост зарплат начиная с февраля», — заявил глава государства.

Трамп также отметил, что принятый законопроект позволит создать рабочие места, повысить зарплаты и снизить налоговое бремя для американцев и компаний. Кроме того, расширится возможность использования налогового кредита.

По некоторым данным, налог для компаний снизится с 35% до 21%.