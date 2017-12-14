Минтранс назвал день подписания меморандума о возобновлении полетов в Египет

Глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов заявил, что рассчитывает на подписание меморандума об открытии прямого авиасообщения с Египтом 15 декабря, сообщает «Интерфакс».

11 декабря президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшихся переговоров сообщил о готовности к подписанию протокола о возобновлению полетов между Москвой и Каиром. Он отметил, что Египет провел «большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах».

Проект протокола о сотрудничестве с Египтом по безопасности гражданской авиации был одобрен кабмином еще в феврале. В марте Соколов заявил, что рассматривается место и время его подписания. Однако в мае СМИ сообщили, что Египет более не намерен искать пути к компромиссу.

Авиасообщение между странами было прекращено после крушения лайнера авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Случившееся признано терактом.