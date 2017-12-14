14 декабря 2017, 21:16
CNN сообщил о перехвате российских истребителей над Сирией
Американские истребители F-22 поднимались в воздух для перехвата российских боевых самолетов, которые якобы пересекли границу зоны деэскалации в небе над Сирией, передает телекомпания CNN. Об инциденте, который произошел в среду, ей рассказали два представителя ВВС США.
По данным CNN, пилоты истребителей подавали предупредительные световые сигналы и обсуждали ситуацию по линии связи, которая создана американцами для предотвращения воздушных инцидентов в небе над Сирией.
Анонимный «американский представитель» также сообщил, что в том районе, куда вылетали два F-22 на перехват российских самолетов, в среду находился истребитель Су-35 ВКС РФ.
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