Четверо детей погибли при столкновении автобуса с поездом во Франции

На юге Франции произошло ЧП — электропоезд столкнулся со школьным автобусом, оказавшимся на железнодорожном переезде в момент его прохождения, передает радиостанция France Info. По предварительным данным, погибли четыре человека (все жертвы— дети, находившиеся в автобусе), 24 человека пострадали — это 21 учащийся и трое пассажиров поезда. Некоторые (предположительно, семь пострадавших) получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло в местечке Ло-Пало возле населенного пункта Перпиньян в Восточных Пиринеях. На место трагедии выехали французские чиновники, в частности, министр транспорта Элизабет Борн, собирается прибыть премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Железнодорожное сообщение между Перпиньяном и Вильфраншем полностью остановлено. Пострадавшие доставлены в разные больницы — в основном в Перпиньяне. Родителей находившихся в автобусе школьников префект Восточных Пиренеев пригласил в учебное заведение, где для них создан информационный центр.

«Все мои мысли — о жертвах этой страшной аварии и их семьях», — написал в твиттере президент Франции Эммануэль Макрон.