«Современник» отложил спектакль из-за госпитализации Гафта

Российский актер театра и кино Валентин Гафт доставлен в реанимацию. Пресс-служба московского театра «Современник», на сцене которого он должен был завтра играть в постановке «Пока существует пространство», сообщила о переносе спектакля на 5 февраля. «Билеты действительны», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по культуре, певец Иосиф Кобзон сообщил, что 81-летний Гафт серьезно болен, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Его уже госпитализировали летом с жалобами на острую боль. Тогда актер прошел полное медицинское обследование в одной из столичных клиник.