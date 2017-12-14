Путин отказался отвечать на вопрос о новом составе правительства

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал оценку работе российского правительства, состав которого сменится после предстоящих в марте выборов главы государства. По его словам, «в целом действующее правительство работает удовлетворительно, несмотря на некоторые проблемы».

В качестве примера таких проблем Путин привел сферу ЖКХ и признал, что существует много проблем, которые требуют особого внимания. «Но в целом правительство действует уверенно, и его работа удовлетворительна. Об этом говорит и возвращение к устойчивому росту экономики, и к устойчивому макроэкономическому развитию, что является базой для развития экономики в будущем. Если бы этого не было, не было бы и растущих инвестиций, потому что это вопрос доверия», — пояснил российский лидер.

На второй вопрос корреспондента НТВ о планах на новые конфигурации состава правительства после президентских выборов Владимир Путин отвечать фактически отказался, пояснив свой отказ тем, что на эту тему уместно будет говорить именно после выборов. «Но предварительные идеи у меня есть», — подытожил глава государства.