Греф признал наличие двух преемников

В ходе Дня инвесторов в Лондоне глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что у него есть два преемника. Как пишет RNS, их наличие является обязательным для всех топ-менеджеров банка.

«Обязательство каждого из менеджеров иметь два преемника касается всех без исключения. И на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда каждый из нас, включая меня, имеет двух потенциальных преемников, и я не вижу пока каких-то серьезных проблем с этим. Каждый из членов команды в принципе заменяем», — сказала Греф.

Он также рассказал, что его контракт заключен до 2019 года с возможностью продления, но говорить об этом пока рано.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о приватизации Сбербанка можно будет после окончания активной фазы восстановления банковского рынка. Герман Греф поддержал эту идею, однако срок продажи акций не назвал.