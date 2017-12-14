СМИ узнали о формировании инициативной группы по выдвижению Путина

Администрация президента РФ завершает формирование инициативной группы на случай, если действующий глава государства Владимир Путин решит пойти на президентские выборы 2018 года самовыдвиженцем, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Собеседник издания рассказал, что при этом вариант выдвижения кандидатуры Путина от партии «Единая Россия» по-прежнему не исключается — нет ни окончательного решения президента по данному вопросу, ни единой позиции в президентской администрации.

В случае если Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем, его должна поддержать инициативная группа численностью не менее 500 человек. Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» утверждает, что группу, которая готовится на случай самовыдвижения Путина, можно условно поделить на несколько частей: известные общественники и региональные активисты возглавляемого президентом Общероссийского народного фронта, звезды культуры, спорта и искусства. В группу могут быть включены и представители движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным.

Другой близкий к администрации президента собеседник утверждает, что значительную часть инициативной группы могут составить сенаторы и депутаты Госдумы — их общее число может достигнуть 100 человек. При этом в инициативную группу могут войти парламентарии не только от «Единой России», но и еще минимум от двух парламентских партий — представители думской фракции «Справедливой России» и единственного депутата от партии «Родина» Алексея Журавлева.

При таком сценарии эсеры не будут выдвигать в президенты своего лидера Сергея Миронова и смогут поддержать непартийного кандидата Путина без ущерба для своей политической репутации, утверждают источники «Ведомостей». По их словам, вопрос об отказе Миронова от выдвижения решен на 99%. При этом в пресс-службе «Справедливой России» лишь напоминают, что решение о формате участия партии в выборах будет принято на съезде 25 декабря.