Россияне обыграли шведов на домашнем этапе Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею обыграла шведов в первом матче домашнего этапа Еврохоккейтура, который прошел сегодня вечером на арене московского стадиона «ВТБ Ледовый дворец». Счет составил 3:1, шайбы забросили Сергей Калинин, игрок петербургского СКА Вячеслав Войнов и Никита Гусев.

Тренер российской сборной Олег Знарок отметил, что состав команды, которая играет на Кубке Первого канала, «на 90% приближен к тому, который будет на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане», за исключением трех-четырех игроков, передает ТАСС.

Автором первого гола в игре стал нападающий шведской сборной Фредрик Петтерссон, который с помощью Джоэля Лундквиста сумел забросить шайбу в ворота Василия Кошечкина, однако преимущество гостей продержалось считаные минуты, после чего хозяева арены сравняли счет, а затем и вырвались вперед, нанеся по одному победному удару в каждом периоде.

Следующий матч россиянам предстоит 16 декабря, они встретятся с канадской сборной. Кубок Первого канала начался в Москве накануне, 13 декабря и продлится до 17 декабря.