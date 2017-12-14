Apple начала продажи самого дорогого компьютера

Американская компания Apple начала продажи самого дорогого устройства в своем ассортименте — компьютера iMac Pro, пишет The Verge.

Цена iMac Pro начинается от 4999 долларов. Максимальная конфигурация в США обойдется в 13199 долларов.

Помимо самой высокой цены iMac Pro является самым мощным компьютером в линейке Apple. Устройство может быть оснащено 8-, 10-, 14- или 18-ядерным процессором Intel Xeon W и SSD-накопителем от 1 до 4 терабайт. Максимальный объем графической памяти (Radeon Vega) составляет 16 гигабайт, оперативной – 32 гигабайта. Экран — 27-дюймовый Retina с разрешением 5К, который может воспроизводить до миллиарда оттенков.

В России iMac Pro продают в единственно возможной комплектации (8-ядерный процессор, накопитель в 1 терабайт и 32 гигабайта памяти), за 379990 рублей.