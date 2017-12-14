Путин предложил расширить налоговые льготы собственникам имущества

Журналистка из Пскова обратилась к президенту РФ с вопросом-жалобой на непосильное налоговое бремя для владельцев «6 соток» — земельных участков, налог на которые начал рассчитываться по-новому, исходя из кадастровой стоимости.

«Во всем мире так устроено, и это естественно: собственники имущества его содержат и налоги платят, но кадастровая стоимость — это рыночная стоимость, и это правильно. Что неправильно — эти уровни тарифов кадастровых платежей должны быть основаны на реальных доходах населения, а не оторваны от жизни», — ответил Владимир Путин.

По его словам, «нельзя, как в 1990-е годы, проводить шоковую терапию, это просто недопустимо». Глава государства призвал «не ругаться на тех, кто принимал соответствующие решения», поскольку тогда эти люди обещали, что эти решения будут сбалансированными.

«У нас есть льготные категории граждан которым делают налоговый вычет за имущество стоимостью 10 тыс. рублей, но земельные участки в 6 соток дороже 10 тыс. рублей в большинстве регионов страны», — признал президент РФ. По его мнению, выходом из ситуации может быть предоставление льготы владельцам шести соток в любом случае, вне зависимости от стоимости, и включение в список льготников пенсионеров по старости.