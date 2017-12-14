Путин рассказал о своем выдвижении

Президент Владимир Путин ответил вопрос о подробностях своего выдвижения на выборах в 2018 году в ходе своей пресс-конференции.

Президент заявил, что он будет самовыдвиженцем.

По словам Путина, он будет опираться на те силы и партии, которые будут разделять его взгляды и поддерживают политику последних лет.

Президент отметил, что хотел бы видеть в числе своих сторонников известных людей.

Путин пока не стал отвечать на вопрос о том, кто именно возглавит его предвыборный штаб.